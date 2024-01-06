Александра Бортич ответила на слухи, что она попала в кино через постель

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования, типа как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал Кологривый.

Бортич написала, что у неё действительно нет профессионального образования — два раза не поступила в театральный. Но и гениальной актрисой она себя никогда не считала.

«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату, или, прости господи, через постель», — заявила Бортич.

Ранее актриса рассказала, как кастинг-директор сериала «Евгенич» предложил ей продать своё тело, чтобы с помощью нейросети к нему можно было прикрепить голову Марго Робби.