Опубликовано 04 февраля 2024, 15:20
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Александру Гордону стало плохо на съёмках. Не обошлось без скорой
59-летний телеведущий Александр Гордон проводит много времени в стенах телецентра «Останкино». Он остаётся ведущим шоу «Закрытый показ», а также «Мужское и женское», которые выходят на Первом канале. 4 февраля Гордону стало плохо прямо на съёмках одной из передач. А накануне вышел выпуск «Закрытого показа», на котором ведущий поскандалил с актёром Никитой Кологривым.
О том, что Гордону стало плохо в студии Первого канала, сообщили источники Baza. Приехавшие медики определили, что у ведущего аритмия. Ему сделали укол, и он вернулся к работе.
До этого там же, в «Останкино», Гордон разругался с актёром Никитой Кологривым. Это произошло на съёмках шоу «Закрытый показ», посвящённого фильму «Подельники». Кологривый высказал своё мнение о картине, но ведущего оно не устроило. В результате после словесной перепалки он предложил артистку покинуть студию. Кологривый так и сделал.