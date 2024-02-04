Александру Гордону стало плохо на съёмках. Не обошлось без скорой

О том, что Гордону стало плохо в студии Первого канала, сообщили источники Baza. Приехавшие медики определили, что у ведущего аритмия. Ему сделали укол, и он вернулся к работе.

До этого там же, в «Останкино», Гордон разругался с актёром Никитой Кологривым. Это произошло на съёмках шоу «Закрытый показ», посвящённого фильму «Подельники». Кологривый высказал своё мнение о картине, но ведущего оно не устроило. В результате после словесной перепалки он предложил артистку покинуть студию. Кологривый так и сделал.