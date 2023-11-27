Алкоголизм, психбольница, инфаркты. Правнучка Брежнева рассказала о своём трудном пути к ЗОЖ

Кремлёвская наследница оказалась в плачевном состоянии из-за алкоголизма. Её долго пытались от него лечить, а 10 лет назад поместили в психиатрическую больницу имени Кащенко (ныне ПКБ №1 имени Алексеева). Там она смогла побороть свои проблемы с алкоголем и вышла из стен лечебницы другим человеком.

Однако в 2021 году жизнь женщины осложнили несколько перенесённых инфарктов, которые едва её не доконали.

«В 2021 году произошел небольшой инфаркт. Второй был с отключением сознания на ровном месте. Настроение было достаточно плохое, страшно, приятного мало. После второго инфаркта сильно похудела, меня видно не было. Когда из больницы вернулась, то помогали друзья», — рассказала Филиппова Андрею Малахову.

Врачи смогли снова запустить ей сердце, а затем провели операцию — поставили два стента для расширения артерий. После этой операции начался период реабилитации, который длится до сих пор.

Однако регулярное посещение врачей и курс на здоровый образ жизни сделали своё дело: сейчас правнучка Брежнева не пьёт и выглядит куда лучше и здоровее, чем 10 лет назад. Она похудела, придерживается диеты, сделала стильную стрижку и обновила гардероб. По её мнению, после 50 её жизнь только начинается.