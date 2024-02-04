Опубликовано 04 февраля 2024, 22:00
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Алсу рассказала об отношениях с мужем на фоне слухов о разводе
Певица Алсу вот уже 18 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. В браке у пары родилось трое детей. Артистка старалась оберегать личную жизнь и не выясняла отношения публично. Тем не менее добрые люди распространили слухи о том, что у влюблённых разлад. Подогрел их недавний выход Алсу без обручального кольца. В итоге сама певица решила объяснить, что происходит.
Ничего страшного между певицей и мужем не оказалось. Все слухи о разводы — лишь домыслы журналистов, заявила она.
По словам артистки, супруг продолжает оказывать ей знаки внимания, в том числе дарит цветы и подарки. Только вот День всех влюблённых он не понимает.
«Он больше признает 8 Марта, если честно. Он говорит про 14 число: "Не знаю, кто придумал этот праздник"», — рассказала Алсу.
А недавно певица объяснила, почему не стоит ждать её участия в экстремальных шоу.