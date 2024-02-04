Алсу рассказала об отношениях с мужем на фоне слухов о разводе

Ничего страшного между певицей и мужем не оказалось. Все слухи о разводы — лишь домыслы журналистов, заявила она.

По словам артистки, супруг продолжает оказывать ей знаки внимания, в том числе дарит цветы и подарки. Только вот День всех влюблённых он не понимает.

«Он больше признает 8 Марта, если честно. Он говорит про 14 число: "Не знаю, кто придумал этот праздник"», — рассказала Алсу.

А недавно певица объяснила, почему не стоит ждать её участия в экстремальных шоу.