Алёна Водонаева встречается с парнем на 19 лет младше неё. Кто этот юнец?

По словам Жигаловой, парень Водонаевой родился в 2001 году и у него красивая фамилия — Тер-Мкртичан. Он окончил строительный университет.

«Хозяйственный мужик всегда нужен хотя бы ради рук, а уже если ещё чем-то владеет, то просто мечта», — сказала ведущая.

Также известно, что он занимается спортом, есть разряд по самбо.

Super выяснил, что отец парня — предприниматель. До 2012 года мужчина был совладельцем компании по грузовым перевозкам и владел бизнесом в отрасли аренды.

По информации издания, Водонаева и Мкртичан начали встречаться около месяца назад. Его журналисты наблюдали за парой в «Художественном». Рассказали, что влюблённые старались не привлекать к себе внимание прессы: приехали вместе, но на красной дорожке Водонаева была одна, потом они мило разговаривали за столиком вдали от журналистов.

Водонаева была замужем дважды. В первом браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым родился сын Богдан. Через несколько лет после развода она снова зарегистрировала отношения — с диджеем Алексеем Комовым, но и этот союз распался.

А ранее другая экс-участница «Дома-2», Виктория Боня, рассказала нелестные подробности жизни певицы Веры Брежневой. По её словам, артистка занималась эскортом.