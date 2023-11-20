Аман Тулеев прошёл путь от дежурного по станции до главы региона. Он прожил 79 лет
Скончался Аман Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Смерть наступила 20 ноября, сообщила администрация правительства региона. После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Тулеев несколько месяцев занимал кресло спикера регионального парламента, затем был ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
Администрация правительства Кузбасса
Действующий глава области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора.
«Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», — написал Цивилёв в своём телеграм-канале.
О причинах смерти ничего не сказано. Дата и место похорон пока неизвестны.
Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Туркмении. Окончил железнодорожный техникум и по направлению поехал на работу в железнодорожный посёлок Мундыбаш Кемеровской области. Начинал с дежурного по станции. В 1988–1990 годах был начальником Кемеровской железной дороги.
В 1990 году избрался народным депутатом РСФСР, одновременно стал спикером кемеровского областного парламента. В 1997 году впервые победил на выборах губернатора региона, набрав, по официальным данным, 94,54 % голосов.
В 2018 году, после гибели 60 человек в ТЦ «Зимняя вишня», Тулеев ушёл в отставку. После этого короткое время руководил региональным парламентом, а затем, с сентября того же года, был ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.