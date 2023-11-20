Аман Тулеев прошёл путь от дежурного по станции до главы региона. Он прожил 79 лет

Действующий глава области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора.

«Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», — написал Цивилёв в своём телеграм-канале.

О причинах смерти ничего не сказано. Дата и место похорон пока неизвестны.

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Туркмении. Окончил железнодорожный техникум и по направлению поехал на работу в железнодорожный посёлок Мундыбаш Кемеровской области. Начинал с дежурного по станции. В 1988–1990 годах был начальником Кемеровской железной дороги.

В 1990 году избрался народным депутатом РСФСР, одновременно стал спикером кемеровского областного парламента. В 1997 году впервые победил на выборах губернатора региона, набрав, по официальным данным, 94,54 % голосов.

В 2018 году, после гибели 60 человек в ТЦ «Зимняя вишня», Тулеев ушёл в отставку. После этого короткое время руководил региональным парламентом, а затем, с сентября того же года, был ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.