Жизнь
22:40, 14 декабря 2023
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Американец упал с 300-метровой скалы и ещё 3 дня ждал спасателей. Вот как он выжил

34-летнему отцу троих детей Яну Снайдеру необыкновенно повезло — как бы сказали в России, в рубашке родился. Во время отдыха на Гавайях мужчина в одиночку отправился покорять вершину горы Кулау. Всё шло неплохо, пока он вдруг не сорвался вниз. Следующее включение сознания произошло, когда он уже лежал у подножия водопада.

Американец упал с 300-метровой скалы и ещё 3 дня ждал спасателей. Вот как он выжил
© youtube.com/9news

Снайдер рассказал, что, когда пришёл в себя, не мог понять, что с ним произошло и как давно он лежит внизу. А увидев место, где он находится, понял, что может так здесь и остаться.

Мужчине повезло, что рядом был водоём с пресной водой. Она очень пригодилась, пока он ждал спасателей. Их вертолёт показался в небе лишь через 3 дня. Специалисты не могли поверить, что парень выжил. При этом он ещё и не получил критических травм. Самая тяжёлая — перелом руки, в остальном лишь синяки и порезы.

Ещё одна тяжёлая история с хорошим концом произошла с другим американцем. GPS-навигатор повёл 68-летнего водителя по неудачной дороге, и в итоге он слетел с высоты 30 м в ущелье. Мужчине переломало кости, и в таком состоянии он 5 дней дожидался спасателей.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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