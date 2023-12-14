Американец упал с 300-метровой скалы и ещё 3 дня ждал спасателей. Вот как он выжил

Снайдер рассказал, что, когда пришёл в себя, не мог понять, что с ним произошло и как давно он лежит внизу. А увидев место, где он находится, понял, что может так здесь и остаться.

Мужчине повезло, что рядом был водоём с пресной водой. Она очень пригодилась, пока он ждал спасателей. Их вертолёт показался в небе лишь через 3 дня. Специалисты не могли поверить, что парень выжил. При этом он ещё и не получил критических травм. Самая тяжёлая — перелом руки, в остальном лишь синяки и порезы.

Ещё одна тяжёлая история с хорошим концом произошла с другим американцем. GPS-навигатор повёл 68-летнего водителя по неудачной дороге, и в итоге он слетел с высоты 30 м в ущелье. Мужчине переломало кости, и в таком состоянии он 5 дней дожидался спасателей.