Американец забыл о лотерее, но в итоге стал миллионером. Спасибо уборщице

Благо у американца есть помощница по хозяйству. Она-то и рассказала ему о том, что в вазе лежит лотерейный билет.

Сусса наконец его проверил и узнал, что выиграл миллион долларов. Это почти 93 150 703 рубля.

Часть выигрыша счастливчик планирует отдать другу и на благотворительность.

Но есть люди с тягой к азарту посильнее. Например, школьник из Москвы вложил 2 млн рублей в онлайн-казино. Деньги он забрал из родительских запасов — откладывали на строительство дома.