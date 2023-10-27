Жизнь
09:00, 27 октября 2023
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Американец забыл о лотерее, но в итоге стал миллионером. Спасибо уборщице

Редкий случай, когда желающий попытать удачу в лотерее не делает этого сразу. А чтобы совсем забыть, что купил билет… Но в жизни всякое бывает. Житель города Медфорд в штате Массачусетс Халил Сусса, например, просто положил билет мгновенной лотереи дома в вазу. Если бы не его забывчивость, мог бы очень сильно обрадоваться на несколько месяцев раньше.

Американец забыл о лотерее, но в итоге стал миллионером. Спасибо уборщице
© Unsplash/Giorgio Trovato

Благо у американца есть помощница по хозяйству. Она-то и рассказала ему о том, что в вазе лежит лотерейный билет.

Сусса наконец его проверил и узнал, что выиграл миллион долларов. Это почти 93 150 703 рубля.

Часть выигрыша счастливчик планирует отдать другу и на благотворительность.

Но есть люди с тягой к азарту посильнее. Например, школьник из Москвы вложил 2 млн рублей в онлайн-казино. Деньги он забрал из родительских запасов — откладывали на строительство дома.

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