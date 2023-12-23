Американка с двумя матками родила двойню с разницей в один день

Хэтчер пришла на УЗИ примерно на восьмой неделе беременности, и специалист быстро определил, что плод действительно есть. Женщина сразу предупредила, что у неё две матки, чтобы для узиста это не стало неожиданностью. В итоге доктор решила быстро осмотреть и вторую. Так заметили ещё один эмбрион.

Анатомическое строение репродуктивной системы как у Хэтчер встречается примерно один раз на 2000 случаев. Но чтобы беременность наступила в двух матках, нужно было оплодотворить две яйцеклетки — по одной в каждой матке.

Оказалось, что у американки будут две девочки. Она родила их в декабре с разницей в один день — первую сама, а вторую с помощью кесарева. Дети появились на свет здоровыми.

Летом второго ребёнка родила известная на весь мир теннисистка Серена Уильямс. А недавно стало известно, что она жертвует своё грудное молоко нуждающимся мамам. Спортсменка делает это анонимно и радуется, что может кому-то помочь.