Американка с двумя матками родила двойню с разницей в один день
32-летняя Келси Хэтчер родилась с редкой особенностью строения организма — у неё две матки вместо одной. Она уже успела родить трёх здоровых детей, а потом узнала о новой беременности. Оказалось, женщина ждёт не одного ребёнка, а сразу двоих, причём каждый эмбрион расположился в своей матке. И это заметили, можно сказать, случайно. Историю необычной американки рассказал CNN.
Хэтчер пришла на УЗИ примерно на восьмой неделе беременности, и специалист быстро определил, что плод действительно есть. Женщина сразу предупредила, что у неё две матки, чтобы для узиста это не стало неожиданностью. В итоге доктор решила быстро осмотреть и вторую. Так заметили ещё один эмбрион.
Анатомическое строение репродуктивной системы как у Хэтчер встречается примерно один раз на 2000 случаев. Но чтобы беременность наступила в двух матках, нужно было оплодотворить две яйцеклетки — по одной в каждой матке.
Оказалось, что у американки будут две девочки. Она родила их в декабре с разницей в один день — первую сама, а вторую с помощью кесарева. Дети появились на свет здоровыми.
Летом второго ребёнка родила известная на весь мир теннисистка Серена Уильямс. А недавно стало известно, что она жертвует своё грудное молоко нуждающимся мамам. Спортсменка делает это анонимно и радуется, что может кому-то помочь.