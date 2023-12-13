Женщину приговорили к работе в фастфуде. За что такое наказание

Теперь эмоциональной гостье кафе придётся ответить за свои действия. Та самая сотрудница подала на неё в суд. Обидчице предложили два варианта наказания: 180 дней в тюрьме, из которых половина срока условно, или минус 60 дней, если она не меньше 20 часов в неделю в течение двух месяцев будет работать в ресторане быстрого питания.

«Вы хотите походить в её шкуре два месяца и узнать, как люди должны обращаться с людьми, или вы хотите отсидеть свой срок в тюрьме?» — спросил судья.

Посетительница, оказавшаяся на скамье подсудимых, согласилась на этот вариант.

А до этого суд вынес приговор американскому блогеру Тревору Джейкобу за то, что тот ради ролика на YouTube устроил крушение самолёта. Видео называлось «Я разбил свой самолёт», и в нём он утверждал, что во время полёта отказал двигатель.