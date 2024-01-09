Американский чемпион по боксу получил российское гражданство. Самара, встречай

Как рассказал представитель Кевина Владимировича Джонсона, тот собирается жить в Самаре и даже купил там жильё в ипотеку. Почему вдруг спортсмену захотелось переехать в Россию — он не признался.

Джонсон провёл за карьеру 60 поединков, из которых 36 закончились победой (20 нокаутом), 22 — поражением, а 2 — ничьей. В 2017 году он стал чемпионом по признанию Международной боксёрской организации, победив итальянца Франческо Пьянету. Но в 2018 году он не смог защитить титул, проиграв Петару Милашу из Хорватии.

Помимо Кевина Джонсона, гражданство России 9 января получили канадский хоккеист Брайан Лайпсик, князь Андрей Карагеорги — потомок Екатерины II, ведущий RT Питер Лавелль и участник шоу «Голос» Эммануэль Форест.

Теперь главное для новых граждан — аккуратнее относиться к паспорту, а то за его порчу может достаться. А как именно — узнайте здесь.