Американский чемпион по боксу получил российское гражданство. Самара, встречай
Американский боксёр Кевин Джонсон наконец-то стал полноценным гражданином России, как он и хотел. 44-летний спортсмен подал документы ещё в сентябре 2023 года, а указ президента опубликовали 9 января. Джонсон взял себе отчество Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Где планирует теперь жить боксёр — читайте в материале.
Как рассказал представитель Кевина Владимировича Джонсона, тот собирается жить в Самаре и даже купил там жильё в ипотеку. Почему вдруг спортсмену захотелось переехать в Россию — он не признался.
Джонсон провёл за карьеру 60 поединков, из которых 36 закончились победой (20 нокаутом), 22 — поражением, а 2 — ничьей. В 2017 году он стал чемпионом по признанию Международной боксёрской организации, победив итальянца Франческо Пьянету. Но в 2018 году он не смог защитить титул, проиграв Петару Милашу из Хорватии.
Помимо Кевина Джонсона, гражданство России 9 января получили канадский хоккеист Брайан Лайпсик, князь Андрей Карагеорги — потомок Екатерины II, ведущий RT Питер Лавелль и участник шоу «Голос» Эммануэль Форест.
Теперь главное для новых граждан — аккуратнее относиться к паспорту, а то за его порчу может достаться. А как именно — узнайте здесь.