Амурский тигр напал на сторожа пасеки. В итоге ранены оба
Дикая природа поражает своей красотой, но лучше любоваться ею по телевизору или в безопасных местах. Всё-таки одно — встретить в лесу зайца или лису, а другое — амурского тигра. Так случилось в Кировском районе Приморья. Там дикий зверь напал на сторожа пасеки. В результате пострадали оба. Мужчина сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.
Как рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, после нападения тигра сторожа госпитализировали. У него множественные рваные раны, но состояние стабильное.
На месте ЧП работают инспекторы Охотнадзора и полиция. Предположительно, тигр тоже ранен — его ищут. Арамилев пояснил, что, как рассказал хозяин пасеки, он пришёл спасать сторожа с ружьём и выстрелил в тигра. Специалисты не исключают, что дикий зверь уже был ранен и поэтому напал на человека.
Более подготовленным к нападению опасного зверя оказался житель Австралии. Его хотел убить крокодил, но мужчина сумел спастись. Как — рассказали тут.