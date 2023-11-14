Амурский тигр напал на сторожа пасеки. В итоге ранены оба

Как рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, после нападения тигра сторожа госпитализировали. У него множественные рваные раны, но состояние стабильное.

На месте ЧП работают инспекторы Охотнадзора и полиция. Предположительно, тигр тоже ранен — его ищут. Арамилев пояснил, что, как рассказал хозяин пасеки, он пришёл спасать сторожа с ружьём и выстрелил в тигра. Специалисты не исключают, что дикий зверь уже был ранен и поэтому напал на человека.

Более подготовленным к нападению опасного зверя оказался житель Австралии. Его хотел убить крокодил, но мужчина сумел спастись. Как — рассказали тут.