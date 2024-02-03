Андрей Губин может вернуться на сцену уже в этом году

Исследования показали, что со здоровьем Губина всё хорошо. Не нашли у него в том числе и онкологии, сообщил Shot.

Певец рассказал телеграм-каналу, что причиной проблем с лицом врачи считают невралгию. Артист до сих пор страдает из-за болей в нём.

Тем не менее Губин в течение года надеется вернуться на сцену. И будет с чем — он уже записал несколько хитов.

Но есть и план на случай, если здоровье всё-таки не позволит, — продаст песни другим исполнителям.

Певец рассказал, что его и без голоса приглашают на корпоративы — чтобы просто посидеть попить с ним водки. Но артист отказывается.

А певец Тимати тем временем, наоборот, решил уйти с большой сцены. Летом 2023-го он заявил, что не горит желанием ни выступать, ни записывать песни.