Анисина показала свои танцы-обниманцы с Джигурдой. Всё в пику Волочковой

Джигурда там трепетно обнимает свою жену. «Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!» — подписала Анисина.

И хоть у 48-летней фигуристки и 62-летнего актёра всё в порядке, неприятный осадок после слитого видео остался. Как оказалось, его выложил не Джигурда, а бывший поклонник Волочковой, который сейчас живёт в Прибалтике. Балерина намерена привлечь мужчину к ответственности, так как у неё из-за скандала начались проблемы.