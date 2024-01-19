Опубликовано 19 января 2024, 12:40
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Анисина показала свои танцы-обниманцы с Джигурдой. Всё в пику Волочковой
Недавний скандал вокруг совместного видео Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды не мог пройти мимо законной супруги последнего Марины Анисиной. На видео, снятом на отдыхе, эпатажный актёр кружится с экс-примой Большого театра и целует её в самые запретные места. Анисина решила, что снизить накал страстей помогут их совместные с Джигурдой танцы, тоже снятые на камеру. На кадрах пара полностью одета и кажется счастливой.
© marinanisina/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Джигурда там трепетно обнимает свою жену. «Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!» — подписала Анисина.
И хоть у 48-летней фигуристки и 62-летнего актёра всё в порядке, неприятный осадок после слитого видео остался. Как оказалось, его выложил не Джигурда, а бывший поклонник Волочковой, который сейчас живёт в Прибалтике. Балерина намерена привлечь мужчину к ответственности, так как у неё из-за скандала начались проблемы.