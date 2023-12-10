Анна Седокова рассказала о проблемах в браке и отсутствии подруг

По словам артистки, у неё с супругом нет друзей, кроме друг друга.

«Мы с ним много раз проговаривали это. Почему так получилось, что у меня никого не осталось, ни одной подруги? Это же ненормально. И у него не осталось ни одного друга», — отметила она.

Седокова в отношениях не только изменила круг общения, но и отказалась от рейтинговых проектов на телевидении. Например, дважды от участия в шоу «Звёзды в Африке».

По её словам, они с мужем сильно зависимы друг от друга, поэтому каждое расставание даётся им непросто.

«Когда кто-то улетает из нас, мы, пока не проводим друг друга, пока самолёт не взлетит, мы не ложимся спать никогда в этой жизни. Мы до четырёх-пяти утра сидим. У нас абсолютная такая связка», — рассказала певица.

Прокомментировала звезда и слухи об их расставании. По её словам, они действительно задумывались об этом, и не раз, но смогли сохранить отношения.