Анна Седокова рассказала о проблемах в браке и отсутствии подруг
Бывшая солистка группы «ВИА Гра», ныне развивающая сольную карьеру, Анна Седокова четвёртый год замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Певица не особо распространяется об отношениях, но недавно она дала большое интервью YouTube-каналу Fametime TV. В нём певица рассказала о том, какие трудности есть в браке и почему у неё не осталось подруг.
По словам артистки, у неё с супругом нет друзей, кроме друг друга.
«Мы с ним много раз проговаривали это. Почему так получилось, что у меня никого не осталось, ни одной подруги? Это же ненормально. И у него не осталось ни одного друга», — отметила она.
Седокова в отношениях не только изменила круг общения, но и отказалась от рейтинговых проектов на телевидении. Например, дважды от участия в шоу «Звёзды в Африке».
По её словам, они с мужем сильно зависимы друг от друга, поэтому каждое расставание даётся им непросто.
«Когда кто-то улетает из нас, мы, пока не проводим друг друга, пока самолёт не взлетит, мы не ложимся спать никогда в этой жизни. Мы до четырёх-пяти утра сидим. У нас абсолютная такая связка», — рассказала певица.
Прокомментировала звезда и слухи об их расставании. По её словам, они действительно задумывались об этом, и не раз, но смогли сохранить отношения.