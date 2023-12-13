Жизнь
20:00, 13 декабря 2023
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Анна Семенович решила открыть новый бизнес. Там придётся ходить голышом

Российские артисты часто не только выступают на сцене, но и занимаются бизнесом, открывая дело, созвучное со своими интересами. Кто-то из дам занимается косметикой, кто-то — дизайном одежды, а кто-то открывает ресторан. Бывшая участница «Блестящих» же подошла к вопросу нестандартно — решила запариться конкретно и открыть баню. А для хорошей прибыли у неё уже есть лайфхак, о котором она рассказала подписчикам.

Анна Семенович решила открыть новый бизнес. Там придётся ходить голышом
© vk.com/semenovich_official

Популярная певица рассказала, что готовит для фанаток приятный сюрприз — банный комплекс, который захочет посетить каждая. И это не пустые слова — у Семенович есть рабочая завлекалочка. Сотрудников в баню она будет набирать сама и парильщиков будет искать самых горячих и красивых.

В бизнесе артистка толк знает, у неё уже есть дело, которое неплохо себя чувствует. Семенович занимается пошивом белья для пышных дам. Как объясняла певица, она прекрасно понимает, как тяжело девушкам с формами найти что-то толковое, поэтому решила вопрос кардинально и открыла свой бизнес.

А вот у кого с делами не очень, так это у бывшей участницы группы «ВИА Гра» Веры Брежневой. Что у неё там случилось с последним бизнесом в России — читайте здесь.

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