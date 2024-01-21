Опубликовано 21 января 2024, 16:40
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Аномальная погода снова придёт в Москву. На этот раз по прогнозу оттепель
Кажется, что зима — это сплошные морозы и снегопады, но нет. Как показала практика, зимой тоже бывают периоды оттепели, когда снег тает, воздух прогревается до нуля и появляется надежда, что вот-вот придёт весна. На деле рассчитывать на весну пока не стоит, но потепление всё же будет. Неделя с 22 января по 28 января начнётся с морозов, но потом температура поднимется до нуля.
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Как рассказал News.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в понедельник, 22 января, мороз всё ещё будет около минус 6−10 градусов, но вот уже во вторник, 23 января, москвичей ждёт потепление. Днём столбики термометров будут показывать 1−6 градусов мороза. В среду, 24 января, будет ещё теплее — воздух прогреется до нуля градусов.
Правда, вместе с тем, на смену ясной и солнечной погоде в столицу придёт облачность и небольшой снег. Так что стоит наслаждаться погодой на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал её «по-зимнему замечательной».
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