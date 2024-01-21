Аномальная погода снова придёт в Москву. На этот раз по прогнозу оттепель

Как рассказал News.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в понедельник, 22 января, мороз всё ещё будет около минус 6−10 градусов, но вот уже во вторник, 23 января, москвичей ждёт потепление. Днём столбики термометров будут показывать 1−6 градусов мороза. В среду, 24 января, будет ещё теплее — воздух прогреется до нуля градусов.

Правда, вместе с тем, на смену ясной и солнечной погоде в столицу придёт облачность и небольшой снег. Так что стоит наслаждаться погодой на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал её «по-зимнему замечательной».

Чем полезны прогулки в мороз, объяснили в этом материале.