Анонимный доносчик закрыл Моргенштерну* въезд в Дубай

Что случилось

26 января рэпер Алишер Моргенштерн рассказал на своём YouTube-канале, что ему закрыли въезд в ОАЭ, не объяснив причины такого решения. Он записал обращение к властям Объединённых Арабских Эмиратов, в котором заявил, что не нарушал местные законы, ведёт в ОАЭ бизнес и планировал жить в этой стране.

«Я видел, как запрещают въезд в Дубай другим русскоязычным артистам, но там есть причина. Это политические высказывания и разжигание межнациональной ненависти», — заявил рэпер.

Он добавил, что сам никогда не делал политических заявлений в ОАЭ и планировал «строить жизнь» в Дубае.

Музыкант пояснил, что находился в Эмиратах как турист. И когда заканчивалось время пребывания в стране, он на пару недель выезжал в Казахстан и Таиланд, чтобы обнулить сроки.

Однако в этот раз в аэропорту Таиланда рэперу объявили, что ему закрыт въезд в ОАЭ, не объяснив причину такого решения.

Сейчас музыкант находится на индонезийском острове Бали.

Версия адвоката

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил ТАСС, что отказ Моргенштерну связан с анонимным доносом в правоохранительные органы ОАЭ.

«Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай ещё до Нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного "доброжелателя" в правоохранительные органы Дубая», — сообщил юрист.

Он добавил, что донос был ложным: Моргенштерн не нарушал местных законов и надеется, что власти Дубая пересмотрят своё решение.

Запрет концертов в Дубае

Концерты Моргенштерна в Дубае отменили в ноябре 2023 года. По данным телеграм-канала Mash, запрет на выступления ввели после интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он говорил в том числе о способах обхода законов в ОАЭ.

Моргенштерн уехал из России в 2021 году, когда против него завели администртивное дело о пропаганде наркотиков в песнях.

*Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.