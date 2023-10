Блогер вырастил зомби-гриб из The Last of Us на собственной коже и съел его

Что сподвигло Southernspore на эксперимент — не понятно, видимо, слишком скучная жизнь без короновируса. Он продемонстрировал на видео выросший гриб и даже попробовал его на вкус. Блогер описал его как слегка сладковатый и признался, что съел бы еще.

Тем временем в комментариях началась лёгкая паника. Пользователи Сети писали, что Southernspore, видимо, решил пройти The Last of Us в ускоренном режиме, стать нулевым пациентом или начать новую пандемию.

О кордицепсах микологи знали давно — это гриб, который может паразитировать на насекомых и управлять их движениями, поражая мозг. А вот широкая публика познакомилась с жутеньким грибом благодаря играм и сериалу по ним The Last of Us. В них этот кордицепс начал паразитировать на людях и вызвал настоящий зомби-апокалипсис.

Но не только иностранным блогерам приходят в голову странные идеи — в России тоже таких мыслителей достаточно. Например, в Бийске местные жители повадились на кладбище за грибами. Они там росли обильно на продуктах разложения, хватало на всех.