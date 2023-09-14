Арбузные семечки — добро или зло? Диетологи расставили всё по местам

Семена арбуза — это естественный источник марганца, фосфора, калия, белка, фолиевой кислоты, незаменимых жирных кислот, железа и цинка, рассказала врач-диетолог Лорен Манакер. К примеру, марганец помогает правильной работе мозга и нервной системы, а фосфор — здоровому формированию костей и улучшает пищеварение.

Профессор питания из Северо-Западного университета медицинских наук Кристина Мейер-Джакс рассказала, что семечки богаты магнием, а он играет важнейшую роль в выработке энергии, функционировании нервов, синтезе ДНК и белка, а ещё в регулировании артериального давления.

Фолиевая кислота помогает снизить риск развития рака и депрессии, а мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты защищают от сердечного приступа и инсульта, а также снижают уровень плохого холестерина в крови.

Арбузные семечки можно есть сырыми, сушеными и жареными — получится что-то похожее на тыквенные.

«Хотя и то, и другое безопасно употреблять в пищу, большинство людей выплевывают черные семена, поскольку их трудно жевать, и из-за них употребление мякоти арбуза становится более обременительным», — сказала диетолог Тэмми Лакатос Шеймс.

Арбузная кожура тоже содержит полезные вещества: в ней меньше сахара и больше клетчатки, чем в мякоти арбуза, рассказала Мейер-Джакс. Она помогает замедлить всасывание сахара в кишечнике и смягчает повышение уровня сахара в крови, а аз счёт содержания L-цитруллин — снизить кровяное давление и повысить спортивные результаты.

Теперь остаётся лишь съесть арбуз по-новому. А как выбрать хороший плод, «Секрет фирмы» узнал сразу у двух специалистов. Кстати, ориентироваться по хвостику не нужно.