Арендаторы разгромили квартиру россиянки. Она пришла в шок от увидённого

Как сообщил телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей», стены жильцы-вандалы перекрасили в чёрный цвет, где-то оставили надписи. Мебель оказалась разломана. Двери тоже были в ужасном состоянии, а от люстр и лампочек не осталось ничего.

При этом сдавала квартиру она в другом состоянии. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

О том, что делать, если квартиранты оставляют после себя помойку, рассказали тут.