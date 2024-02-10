Жизнь
Опубликовано 10 февраля 2024, 16:50
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Арендаторы разгромили квартиру россиянки. Она пришла в шок от увидённого

В Магнитогорске жильцы разгромили съёмную квартиру. Женщина сдала жильё молодым людям в хорошем состоянии, но когда договор аренды закончился, то не смогла узнать свою квартиру. Во-первых, квартиранты сменили замки и попасть внутрь женщина смогла не сразу. Пришлось вызывать полицейских и вкрывать дверь. Дальше ситуация лучше не стала — квартира почти полностью разгромлена.
Арендаторы разгромили квартиру россиянки. Она пришла в шок от увидённого
© freepik

Как сообщил телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей», стены жильцы-вандалы перекрасили в чёрный цвет, где-то оставили надписи. Мебель оказалась разломана. Двери тоже были в ужасном состоянии, а от люстр и лампочек не осталось ничего.

При этом сдавала квартиру она в другом состоянии. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

О том, что делать, если квартиранты оставляют после себя помойку, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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