Археологи нашли сотни бутылок вина в египетской гробнице. Напитку 5000 лет

О находке археологов сообщило Министерство туризма и древностей Египта. По словам представителей, помимо вина царицу в посмертии обеспечили и мебелью.

О самой царице учёным мало что известно, но найденные особенности её гробницы вместе с большим количеством захоронений рядом — более 40 — подсказывают, что правительница была одной из самых влиятельных дам Первой династии, может даже — и первой царицей.

Захоронения рядом с гробницей Мернейт принадлежали её слугам и придворным, а состояние их погребальных камней указывает на ритуальные жертвоприношения, которые совершались постепенно на протяжении большого времени.

К тому же надписи на табличках в гробнице царицы сообщили, что она руководила крупными государственными учреждениями вроде казначейства, а это уже признание высокого положения Мернейт. Но пока многого о ней не известно.