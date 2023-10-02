Археологи нашли сотни бутылок вина в египетской гробнице. Напитку 5000 лет
Удивительное открытие совершили археологи из Египта, Германии и Австрии в Сохаге. Там в районе Умм Эль-Кааб в древнем городе Абидосе учёные обнаружили захоронение царицы Мернейт из Первой династии. А вместе с ней — и более сотни крупных кувшинов с вином. Они все были в хорошем состоянии и закупоренными, в таком виде кувшины простояли 5000 лет.
О находке археологов сообщило Министерство туризма и древностей Египта. По словам представителей, помимо вина царицу в посмертии обеспечили и мебелью.
О самой царице учёным мало что известно, но найденные особенности её гробницы вместе с большим количеством захоронений рядом — более 40 — подсказывают, что правительница была одной из самых влиятельных дам Первой династии, может даже — и первой царицей.
Захоронения рядом с гробницей Мернейт принадлежали её слугам и придворным, а состояние их погребальных камней указывает на ритуальные жертвоприношения, которые совершались постепенно на протяжении большого времени.
К тому же надписи на табличках в гробнице царицы сообщили, что она руководила крупными государственными учреждениями вроде казначейства, а это уже признание высокого положения Мернейт. Но пока многого о ней не известно.