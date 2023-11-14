«Авито» раскрасит продавцов ради рейтинга. Схема простая — светофорчик

Что за цветная система? «Авито» поделит всех продавцов на три категории:

Зелёная — продавцы, к которым нет нареканий, они вежливы, быстро отправляют товар и не грубят покупателям. Жёлтая — у продавца есть незначительные проблемы, которые он может устранить в короткие сроки. Красная — продавец недобросовестный, хам и вообще подозрительный тип.

Платформа будет не только использовать цветовые индикаторы, но и реагировать на них. Например, зелёным продавцам будут предоставлять дополнительное продвижение, жёлтым будут давать время на исправление, но как-то ограничивать не будут. А вот красных постараются держать подальше от покупателей, пока они не исправятся.

Система работает в тестовом режиме, но с 2024 года её запустят для всех пользователей. Так платформа пытается избавиться от недобросовестных продавцов. Для этого в 2021 году появился статус «Проверенный партнёр», который указывал на честного бизнесмена. Но этого мало в современных условиях.

Тем временем на «Авито» можно много чего найти — всё зависит от фантазии продавца. Например, в октябре москвич решил толкнуть меню первого в стране «Макдоналдса» за 4,3 млн рублей.