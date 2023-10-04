Австралийка забеременела дважды за месяц. Как это вышло

Когда Сирли проводили процедуру ЭКО, она уже была беременна 18 дней, но о беременности не знала. Она призналась, что вынашивание протекало тяжело, но дети родились здоровыми. На данный момент в мире зафиксировано всего около 10 случаев «двойной беременности».

По словам Левадной, данное явление называется суперфетацией. «Двойная беременность» сопровождается теми же рисками, что и любая многоплодная беременность. Наступила она из-за того, что врачи не заметили мамин эмбрион и подсадили ещё один, заметила она. Такие дети рождаются в один день, но из-за разницы в созревании один ребёнок может быть недоношенным. В случае с австралийкой разница была небольшой — 18 дней, так что рисков для здоровья малыша не было.