Австралийка забеременела дважды за месяц. Как это вышло
Двойная беременность возможна, если организм полностью подготовлен к зачатию. Об этом News.ru заявила врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная. Ранее австралийка Сандра Сирли забеременела сразу дважды и родила двух здоровых малышей. Первая беременность наступила естественным путём, а вторая — в результате процедуры ЭКО. Разница в созревании эмбрионов составила 18 дней.
Когда Сирли проводили процедуру ЭКО, она уже была беременна 18 дней, но о беременности не знала. Она призналась, что вынашивание протекало тяжело, но дети родились здоровыми. На данный момент в мире зафиксировано всего около 10 случаев «двойной беременности».
По словам Левадной, данное явление называется суперфетацией. «Двойная беременность» сопровождается теми же рисками, что и любая многоплодная беременность. Наступила она из-за того, что врачи не заметили мамин эмбрион и подсадили ещё один, заметила она. Такие дети рождаются в один день, но из-за разницы в созревании один ребёнок может быть недоношенным. В случае с австралийкой разница была небольшой — 18 дней, так что рисков для здоровья малыша не было.
«В большинстве случаев дети, рождённые на 2,5 недели раньше срока, ничем не отличаются от своих сверстников», — заметила она.
Похожая история ранее произошла и с Мэделин Какликос из Мельбурна. Правда, у неё была ещё врождённая аномалия — две матки.