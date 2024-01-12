Микроавтобус чуть не столкнулся с вылетающим самолётом «Победы», утверждают СМИ. В аэропорту всё отрицают

По данным издания, Boeing 737-800 готовился к вылету — поехал с места стоянки в сторону взлётно-посадочной полосы. И тут вдруг перед ним на рулёжной дорожке возник белый микроавтобус — якобы водитель в итоге заставил пилотов затормозить.

По версии телеграм-канала, всё закончилось благополучно — «боинг» вылетел. Правда, водителя микроавтобуса задержали и ему пришлось объясняться.

А вот в Пулково всё отрицают. Говорят, никаких задержаний не было, аэропорт работает как обычно, маршрут движения самолёта никто не пересекал.

История, которую не пришлось опровергать, произошла на днях в самолёте «Уральских авиалиний». Одна из пассажирок родила прямо в полёте.