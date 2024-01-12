Жизнь
11:20, 12 января 2024
1 мин.

Микроавтобус чуть не столкнулся с вылетающим самолётом «Победы», утверждают СМИ. В аэропорту всё отрицают

Дурные водительские традиции, популярные на обычных дорогах, неожиданно вышли на территорию, где главные игроки — самолёты. Shot сообщил, что в питерском Пулково водитель микроавтобуса подрезал «боинг» «Победы» с пассажирами. По данным телеграм-канала, такой выпад чуть не сорвал вылет. Однако в самом аэропорту сообщили, что у них всё хорошо и ничего такого не было.

Микроавтобус чуть не столкнулся с вылетающим самолётом «Победы», утверждают СМИ. В аэропорту всё отрицают
© Pxhere

По данным издания, Boeing 737-800 готовился к вылету — поехал с места стоянки в сторону взлётно-посадочной полосы. И тут вдруг перед ним на рулёжной дорожке возник белый микроавтобус — якобы водитель в итоге заставил пилотов затормозить.

По версии телеграм-канала, всё закончилось благополучно — «боинг» вылетел. Правда, водителя микроавтобуса задержали и ему пришлось объясняться.

А вот в Пулково всё отрицают. Говорят, никаких задержаний не было, аэропорт работает как обычно, маршрут движения самолёта никто не пересекал.

История, которую не пришлось опровергать, произошла на днях в самолёте «Уральских авиалиний». Одна из пассажирок родила прямо в полёте.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.