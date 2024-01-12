Микроавтобус чуть не столкнулся с вылетающим самолётом «Победы», утверждают СМИ. В аэропорту всё отрицают
Дурные водительские традиции, популярные на обычных дорогах, неожиданно вышли на территорию, где главные игроки — самолёты. Shot сообщил, что в питерском Пулково водитель микроавтобуса подрезал «боинг» «Победы» с пассажирами. По данным телеграм-канала, такой выпад чуть не сорвал вылет. Однако в самом аэропорту сообщили, что у них всё хорошо и ничего такого не было.
По данным издания, Boeing 737-800 готовился к вылету — поехал с места стоянки в сторону взлётно-посадочной полосы. И тут вдруг перед ним на рулёжной дорожке возник белый микроавтобус — якобы водитель в итоге заставил пилотов затормозить.
По версии телеграм-канала, всё закончилось благополучно — «боинг» вылетел. Правда, водителя микроавтобуса задержали и ему пришлось объясняться.
А вот в Пулково всё отрицают. Говорят, никаких задержаний не было, аэропорт работает как обычно, маршрут движения самолёта никто не пересекал.
История, которую не пришлось опровергать, произошла на днях в самолёте «Уральских авиалиний». Одна из пассажирок родила прямо в полёте.