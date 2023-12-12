Автора бестселлера «Любовь живёт три года» задержали. На этот раз дело не в наркотиках

По данным France Bleu, Бегбедера вызвали в полицейский комиссариат в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании. Обвинение в адрес писателя поступило от молодой женщины. Она заявила, что провела со знаменитостью ночь и вступила в сексуальную связь: один раз по собственной воле, а другой — по принуждению.

В 2008-м полиция задержала писателя, пока он принимал кокаин на капоте своей машины. Позже его арестовали за хранение. В 2022 году Бегбедер заявил, что покончил с наркотиками.

58-летний писатель прославился благодаря роману «99 франков». Произведение стало лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Книгу даже экранизировали в 2007 году. Также популярность Бегбедеру принесли такие романы, как «Любовь живёт три года» и «Идеаль». В 2009-м он получил премию «Ренодо», которая считается одной из важнейших литературных наград Франции.

Впрочем, оказалось, что аресты могут быть и ошибочными. Ранее россиянина арестовали из-за ошибки нейросети. Он провёл за решёткой почти год.