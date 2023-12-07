Badcomedian прошёлся по геймерам, недовольным новой GTA

«Люди играли вообще в прошлые части GTA? Если считать "повесточкой" чернокожих, то в пятой части играешь за чернокожего персонажа», — напомнил Баженов в интервью Daily Storm.

Также некоторым поклонникам GTA не понравилось, что впервые в истории серии одним из двух главных героев стала женщина, и за неё можно играть. В этом тоже усмотрели следование левой повестке. Но Badcomedian считает, как раз это нововведение и интересно.

«Она же не одна будет играбельной. Что можно назвать «повесточкой»? Что там плотные люди бегают?», — добавил блогер.

Он отметил, что серия GTA за свою историю пережила очень много скандалов, в том числе попытки запрещения на законодательном уровне в странах Запада. При этом игра всегда оставалась «более-менее на стёбной волне». По словам обзорщика, он намерен приобрести игру после выхода, и никакие ограничения его не остановят.

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