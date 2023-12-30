Бактерии живут в домашних тапочках и на расчёске. Как часто нужно их менять

Предметы гигиены, которые нужно менять чаще, чем вы привыкли

Нижнее белье и носки. Трусы и носки требуют замены на чистые каждый день , бюстгальтеры — не реже одного раза в неделю , а если сильно потеете, то ежедневно.

Постельное бельё. В нём тоже накапливаются бактерии, поэтому если менять его нечасто, могут появиться раздражение кожи и высыпания. Зимой застилать новое можно один раз в две недели — и то если у вас есть привычка после сна всё тщательно просушить, проветрить простыни и сторону одеяла, под которой спали.

Полотенца нужно стирать как можно чаще. Предназначенные для лица, рук и интимной зоны меняйте раз в три дня, банное — раз в неделю, а после каждого использования позвольте ему высохнуть.

Домашние тапочки требуют замены минимум раз в полгода. Плюс нужно их периодически стирать, чтобы избавить от загрязнений, влаги, грибков и бактерий. Идеальный вариант — держать две пары: для тёплого и холодного сезонов.

Спонжи, которыми пользуетесь каждый день, необходимо менять не реже чем один раз в месяц, а ещё мыть после каждого использования.

Кисти для макияжа служат до пяти лет. Не меньше раза в месяц их нужно мыть с мягким шампунем или специальными составами для кистей.

Расчёска требует обновления раз в полгода. Также важны своевременный уход и дезинфекция: регулярно убирайте с неё волосы, протирайте ватным диском, смоченным в спирте или хлоргексидине.

Зубная щетка. Её нужно менять на новую не реже одного раза в 2–3 месяца. Если подхватили инфекцию (ОРВИ, грипп, кишечную) — тогда сразу, как выздоровеете.

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