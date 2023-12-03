«Балансирую Вселенную». Собчак прокомментировала слухи о пластике и беременности
Поклонники и хейтеры опять обсуждают внешность журналистки и телеведущей Ксении Собчак. В последнее время блогер заметно поправилась, что породило слухи об интересном положении женщины. Позже пользователи в Сети заговорили и о пластике. Так они решили объяснить более пышные грудь и ягодицы Собчак. И тут телеведущая решила высказаться и показала всё как есть.
В запрещённой соцсети Собчак продемонстрировала свою фигуру в полный рост и с разных сторон. Она даже не стала надевать бюстгальтер, чтобы доказать, что никакой пластики с её грудью не происходило.
Журналистка отметила, что слухи кажутся ей милыми и вообще она выступает за любые улучшения себя, но именно в этом случае она ничего не делала. Всё потому, что сейчас она искренне любит «свою грудь и попу». «Даже если сейчас и поправилась», — заметила она.
Она призвала своих поклонников принимать её даже «пухляшкой». Также Собчак добавила, что прибавкой в весе она балансирует Вселенную. Тут она намекнула на недавнее похудение Насти Ивлеевой. «Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту Вселенную», — добавила она.
Ранее Собчак пожаловалась на высокие цены в одной частной клинике. Она сделала капельницу за 260 000 рублей.