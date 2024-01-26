Бананы и гранатовый сок спасут от стресса. Что ещё поможет?

По словам медиков, интенсивность стресса помогут снизить продукты, богатые витаминами группы В, калием, магнием и полиненасыщенными жирными кислотами. Вот какие именно:

Тунец . Он снижает уровень кортизола и добавляет полезных жиров организму.

. Он снижает уровень кортизола и добавляет полезных жиров организму. Бананы . В них много триптофана и витаминов группы В.

. В них много триптофана и витаминов группы В. Гранатовый сок . Стакан такого сока поможет улучшить внимание и память в организме.

. Стакан такого сока поможет улучшить внимание и память в организме. Брокколи . В ней много бора и лютеина.

. В ней много бора и лютеина. Тыквенные семечки. Они полезны благодаря цинку, витаминам А и Е в составе.

Также эксперты отметили, что нормализовать сон и расслабиться всегда помогут всевозможные чаи. Хорошо работает чай с лавандой. Его эфирные масла снижают уровень тревоги. Среди продуктов, которые поддержат здоровье нервной системы, врачи ещё выделили болгарский перец и томаты.

Кстати, снизить уровень стресса помогут и обнимашки. Но это не все их полезные свойства.