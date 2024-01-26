Опубликовано 26 января 2024, 09:20
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Бананы и гранатовый сок спасут от стресса. Что ещё поможет?
Стресс окружает нас повсюду и практически стал неотъемлемой частью жизни. Приходится приспосабливаться к постоянно меняющемуся миру и сохранять гармонию в душе и теле. Иначе есть риск заработать себе болячек. В борьбе со стрессом на помощь приходит правильное питание. О том, что нужно есть, РИА «Новости» объяснили эксперты сервисов «СберМаркет» и «СберЗдоровье».
По словам медиков, интенсивность стресса помогут снизить продукты, богатые витаминами группы В, калием, магнием и полиненасыщенными жирными кислотами. Вот какие именно:
- Тунец. Он снижает уровень кортизола и добавляет полезных жиров организму.
- Бананы. В них много триптофана и витаминов группы В.
- Гранатовый сок. Стакан такого сока поможет улучшить внимание и память в организме.
- Брокколи. В ней много бора и лютеина.
- Тыквенные семечки. Они полезны благодаря цинку, витаминам А и Е в составе.
Также эксперты отметили, что нормализовать сон и расслабиться всегда помогут всевозможные чаи. Хорошо работает чай с лавандой. Его эфирные масла снижают уровень тревоги. Среди продуктов, которые поддержат здоровье нервной системы, врачи ещё выделили болгарский перец и томаты.
Кстати, снизить уровень стресса помогут и обнимашки. Но это не все их полезные свойства.