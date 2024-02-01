Банкам предложили способ вычислять россиян, уехавших за границу

Сейчас банки запрашивают наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом. Из проекта постановления, который подготовил Минфин, следует, что кредитные организации должны будут постоянно отслеживать геолокацию клиента.

Если возникнут подозрения, что человек живёт за границей, банк должен будет запросить у него документы о резидентстве и передать их в Федеральную налоговую службу.

Если клиент не сделает этого, банк будет вправе прекратить операции по его счёту и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом из проекта постановления неясно, в каком виде должна быть представлена такая информация, отметила газета «Известия».

В Минфине изданию заявили, что пока это только идея — внесут ли соответствующие поправки в действующие правила, станет понятно после обсуждения. В ФНС отметили, что поправки могут доработать или признать их нецелесообразными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в планах ведомства разработать законодательную базу, чтобы поставить всех россиян, живущих за границей, на особый учёт.