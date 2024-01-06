Банщик рассказал, в какую сауну не стоит ходить, чтобы не остаться без глаз

Практически любому человеку подходит температура в парной 60 градусов, заявил Ляхов. Хотя все мы разные, поэтому в первую очередь стоит ориентироваться на собственные ощущения.

Уровень влажности в парной едва ли не важнее, чем температура, добавил он. Бывают жёсткие сауны, где температура составляет 100–120 градусов. Там нет влаги, поэтому запросто можно повредить слизистую глаз и носа, сказал банщик.

В такую сауну можно зайти после бассейна, чтобы согреться. Но лучше остаться там не более чем на 2–3 минуты, сказал эксперт порталу News.ru.

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