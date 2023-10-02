Баня, сарай и другое на богатом. Какие ещё налоги должны платить дачники

По словам политика, не любая постройка на участке облагается налогом. Сюда подходят лишь объекты капитального строительства, а не временного, пишет «Секрет фирмы». Но как отличать тогда где какое?

Капитальные сооружения твёрдо стоят на земле, потому что у них есть фундамент, например, многие бани. А вот времянки можно легко разобрать и перенести из одного угла дачи в другой, у них фундамента нет. Здесь для иллюстрации подойдёт теплица.

Но есть и нюанс насчет налогов. По статье 407 НК РФ, дачник может не платить налог на одну постройку на участке, если её площадь не превышает 50 кв. м.

Как работает налог на сооружение? Как только владелец дачи поставил такую крепкую постройку, ему нужно её зарегистрировать в Росреестре. Налоговая именно оттуда и будет брать данные. Но если этого не сделать, то в итоге может прилететь штраф. Придётся не только сам налог оплатить за 3 года, но и 20% от всей неоплаченной суммы.