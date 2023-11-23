Бари Алибасов ляжет под нож второй раз за месяц. У него нашли опухоль

Врачи заявили, что киста не выглядит злокачественной, однако лучше её удалить, чтобы избежать возможных рисков. Каких-то подробностей о заболевании ни сам артист, ни его представители не сообщают, не желая пиариться на этой теме. Хотя насчёт других вопросов, касающихся здоровья, они не были так категоричны.

Стоит вспомнить ту же историю с выпитым средством для прочистки труб два года назад или операцией на позвоночник. В ноябре сын Бари Алибасова рассказал, что артисту пришлось оперировать позвоночник из-за того, что один позвонок выпирал после падения с третьего этажа. А почему и как всё прошло — почитать можно здесь.