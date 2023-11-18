Бари Алибасову прооперировали позвоночник в 76 лет. Всё из-за прогулки в окно третьего этажа

Как признался сын артиста, после того как Алибасов отравился чистящим средством, у него начались проблемы с памятью и сознанием, поэтому когда ему за окном померещилась сцена, то он поспешил на неё выйти. Тогда он сломал ногу и повредил позвоночник. И если с ногой проблем не было, то позвоночник никак не успокаивался.

Врачи пытались найти причину, но безуспешно. И только спустя 2 года, когда они сделали снимки под другим углом, оказалось, что позвоночник сросся неверно и один позвонок выпирает. Поэтому нужно было сделать операцию. Сын сказал, что Алибасов перенёс её отлично, сейчас ему уже легче.

Алибасов-младший вспомнил, что случай отца очень похож на то, что было с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Тренер тогда не верил ей и считал, что она симулирует, хотя у спортсменки действительно был сломан позвоночник.

Кто ещё себя отлично чувствует после операции, так это Виктория Боня. Она ожила до такой степени, что теперь раздаёт советы подписчикам. Например, на днях она предложила им выдавить гной из сердца, а всё из-за их реакции на её новое лицо после пластики.