Батрутдинов пожаловался, что Харламов задвигал его на второй план

Как признался Батрутдинов, он понимал, что все «Оскары» в дуэте с Харламовым уже распределены. «Но постепенно я начал задавать себе вопрос: а чего это я не ведущий, я же могу?» — спросил себя комик. После шоу «Холостяк», где телеведущий показал себя с совершенно новой стороны, тяга к самостоятельным проектам выросла.

Сейчас Тимур выступает с авторскими миниатюрами в Comedy Club, а шоу ведут Харламов и Павел Воля. Также Батрутдинов анонсировал в 2024 году запуск шоу, в котором он будет ведущим. «Движок этого шоу мне очень нравится, больше пока ничего не могу сказать», — заинтриговал он.

Ранее комик рассказал, какая ему нужна жена. Требований уже почти никаких не осталось.