Загадочный художник Бэнкси ещё 20 лет назад рассказал, как его зовут. Выяснили это только сейчас

Бэнкси, возможно, рассекретил себя ещё в 2003 году. Тогда он давал интервью журналисту Би-би-си Найджелу Ренчу для Radio 4. Оно было посвящено открытию его первой крупной выставки «Война за газон» (Turf War).

В ходе беседы Ренч спросил Бэнкси, можно ли его называть именем, которое упоминало в связи с художником издание The Independent. Тот ответил, что его бы это устроило. Тогда Ренч переспросил: «Роберт Бэнкс, да?» На что художник ответил: «Робби».

Работы Бэнкси стали появляться на улицах в 1990-х годах. Однако до сих пор нет точной информации, кто он такой. Самая известная версия — что за псевдонимом Бэнкси прячется участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная. По другой, это выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Последнее, кстати, отрицал сам Бэнкси.