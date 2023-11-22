Жизнь
05:00, 22 ноября 2023
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Загадочный художник Бэнкси ещё 20 лет назад рассказал, как его зовут. Выяснили это только сейчас

Внимания к личной жизни известного уличного художника Бэнкси едва ли не больше, чем интереса к его работам. Всё потому, что он хранит в тайне всё, включая собственное имя. Во всяком случае, так все думали до сегодняшнего дня, когда выяснилось, что Бэнкси сам рассказал, как его зовут, ещё 20 лет назад.

wikipedia.org/Boberger

wikipedia.org/Boberger

Бэнкси, возможно, рассекретил себя ещё в 2003 году. Тогда он давал интервью журналисту Би-би-си Найджелу Ренчу для Radio 4. Оно было посвящено открытию его первой крупной выставки «Война за газон» (Turf War).

В ходе беседы Ренч спросил Бэнкси, можно ли его называть именем, которое упоминало в связи с художником издание The Independent. Тот ответил, что его бы это устроило. Тогда Ренч переспросил: «Роберт Бэнкс, да?» На что художник ответил: «Робби».

Работы Бэнкси стали появляться на улицах в 1990-х годах. Однако до сих пор нет точной информации, кто он такой. Самая известная версия — что за псевдонимом Бэнкси прячется участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная. По другой, это выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Последнее, кстати, отрицал сам Бэнкси.

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