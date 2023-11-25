Беременная экс-участница «Дома-2» отдала аферистам миллионы
Блогер и бывшая участница «Дома-2 Ирина Пинчук стала жертвой мошенников. В любви девушке повезло, а вот с деньгами — не очень. В телеграм-канале с ней связалась какая-то дама с невероятно выгодным предложением: вложить деньги куда надо и через год вернуть всё с прибылью 20%. Куда будут вкладывать — Пинчук особо не интересовало. Она отдала целых 5 млн рублей, а потом удивилась, что назад ей ничего не вернули. При этом Ирина сейчас беременна вторым ребёнком.
Миллионы Пинчук передала наличными в кафе «Пташка-бар» на Арбате, сообщил телеграм-канал «112». Но ни процентов, ни даже своих 5 млн рублей она больше не увидела. Пришлось идти в полицию. Инвесторов ищут, но найти пока не могут.
Пинчук покинула «Дом-2» в 2019 году. Она оказалась одной из немногих участниц телешоу, которой удалось «построить свою любовь» и покинуть проект вместе с избранником. Им стал блогер Арай Чобанян. Правда, в 2023 году они едва не развелись, но всё обошлось. Сейчас Пинчук ждёт второго ребёнка.
Иногда в мошенничестве обвиняют и самих звёзд. Ранее житель Москвы обратился в полицию из-за «денежных махинаций» актёра Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключённому с ними контракту. Подробности этого дела — здесь.