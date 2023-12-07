Беременность в 42. Дарья Жукова станет матерью в четвёртый раз

Судя по снимкам, Жукова находится уже на последних сроках беременности. О скором прибавлении в семье предпринимательница пока официально не сообщала и публикации не комментировала.

У Дарьи Жуковой трое детей: 14-летний Аарон и 10-летняя Лея от Романа Абрамовича, а также двухлетний Филипп от Ставроса Ниархоса. С российским миллиардером она развелась в 2017 году после девяти лет брака, а отношения с греческим бизнесменом зарегистрировала два года спустя.

Дарья Жукова в первую очередь известна как основательница центра современной культуры «Гараж» в Москве. Её супруг Ставрос Ниархос — греческий миллиардер, наследник семьи корабельных магнатов.