«Беспардонные людишки». Шукшина обратилась к россиянам после скандала с «выселением»
Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной недавно побывала на телепередаче «Звёзды сошлись» и уже пожалела об этом. В эфире Ольга рассказала о том, что пенсионерка теперь живет в двухкомнатной квартире за МКАДом, а не в центре Москвы. Присутствующие на шоу гости восприняли эту новость остро. Теперь же Шукшины решили обратиться к публике со страниц телеграм-канала «Пранкер Сорян».
Лидия и Ольга записали совместное видео. Начинается оно со слов пенсионерки: «Беспардонные людишки, я не жалкая старушка». Женщина рассказала, что чувствует себя молодо и уверенно, и пожелала того же всем, если доживут до её возраста. Также Шукшина отметила, что дочь Ольга уже пятый заботится о ней, не щадя собственных сил и здоровья.
«Два месяца назад она перенесла тяжелейшую операцию на позвоночнике и поэтому мы приняли такое решение переехать в Новую Москву, потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно», — объяснила Шукшина-мать.
Дальше слово взяла дочь актрисы. Она назвала подписчиков канала умными и трезвыми ребятами и попросила их отделить мухи от котлет, а семена от плевел.
Ранее Ольга высказалась о своём участии в шоу: её слова перевернули, выкрутили всё так, что она вышвырнула маму на окраину города. После такого женщина считает, что кто-то заинтересован в том, чтобы добить её семью.