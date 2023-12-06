«Беспардонные людишки». Шукшина обратилась к россиянам после скандала с «выселением»

Лидия и Ольга записали совместное видео. Начинается оно со слов пенсионерки: «Беспардонные людишки, я не жалкая старушка». Женщина рассказала, что чувствует себя молодо и уверенно, и пожелала того же всем, если доживут до её возраста. Также Шукшина отметила, что дочь Ольга уже пятый заботится о ней, не щадя собственных сил и здоровья.

«Два месяца назад она перенесла тяжелейшую операцию на позвоночнике и поэтому мы приняли такое решение переехать в Новую Москву, потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно», — объяснила Шукшина-мать.

Дальше слово взяла дочь актрисы. Она назвала подписчиков канала умными и трезвыми ребятами и попросила их отделить мухи от котлет, а семена от плевел.

Ранее Ольга высказалась о своём участии в шоу: её слова перевернули, выкрутили всё так, что она вышвырнула маму на окраину города. После такого женщина считает, что кто-то заинтересован в том, чтобы добить её семью.