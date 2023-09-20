Без битья посуды и скандалов. Психолог раскрыла секрет гармоничных отношений

Самое важное в отношениях

Совпадение базовых ценностей и мировоззрения — основа гармонии и счастливых отношений, отметила Сулим в беседе с «РИАМО». Супругов, у которых брак крепко держится уже десятки лет, отличает общность взглядов на жизнь. Мужчина и женщина в таких отношениях — единомышленники. Как правило, у них очень схожее воспитание и одинаковые представления о допустимом и недопустимом.

«Если ценности не совпадают в ключевых моментах: как жить, как относиться к деньгам, вопросы детей, их воспитания — такие несовпадения дают большие разногласия», — объяснила психолог.

А тем, у кого ценности совпадают, будет комфортно даже в быту. Кризисы в отношениях они будут преодолевать быстро и легко, потому что схожесть взглядов формирует мощный запас прочности.

Но что такое совпадение ценностей? Так говорят, когда оба партнёра ценят одно и то же, стремятся к одному и тому же. Им не приходится доказывать друг другу свою правоту со скандалами и битой посудой. Они друг друга поддерживают и понимают.

«Это ещё можно назвать ментальной совместимостью. То есть люди совпадают на уровне мысли и жизненного виденья», — объяснила психолог.

С кем нормальные отношения невозможны

Увы, совпадение мировоззрения и базовых ценностей ещё не гарантирует счастливый союз. Не нужно сразу бежать в ЗАГС, лучше присмотритесь к потенциальному партнёру повнимательнее. Психолог Валерий Гут выделил несколько свойств личности человека, которые при всём желании не дадут построить с ним гармоничные отношения: