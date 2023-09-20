Без битья посуды и скандалов. Психолог раскрыла секрет гармоничных отношений
Что отличает пары, в которых нет скандалов с битьём посуды и частых бытовых ссор? Как правило, в таких парах у мужчины и женщины очень схожее мировоззрение, воспитание, их объединяют общие ценности. Благодаря этому фундаменту им не приходится с криками доказывать свою правоту по каждому насущному вопросу — всё решается мирно и быстро, по-союзнически. Подробнее о главном секрете гармоничных отношений рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.
Самое важное в отношениях
Совпадение базовых ценностей и мировоззрения — основа гармонии и счастливых отношений, отметила Сулим в беседе с «РИАМО». Супругов, у которых брак крепко держится уже десятки лет, отличает общность взглядов на жизнь. Мужчина и женщина в таких отношениях — единомышленники. Как правило, у них очень схожее воспитание и одинаковые представления о допустимом и недопустимом.
«Если ценности не совпадают в ключевых моментах: как жить, как относиться к деньгам, вопросы детей, их воспитания — такие несовпадения дают большие разногласия», — объяснила психолог.
А тем, у кого ценности совпадают, будет комфортно даже в быту. Кризисы в отношениях они будут преодолевать быстро и легко, потому что схожесть взглядов формирует мощный запас прочности.
Но что такое совпадение ценностей? Так говорят, когда оба партнёра ценят одно и то же, стремятся к одному и тому же. Им не приходится доказывать друг другу свою правоту со скандалами и битой посудой. Они друг друга поддерживают и понимают.
«Это ещё можно назвать ментальной совместимостью. То есть люди совпадают на уровне мысли и жизненного виденья», — объяснила психолог.
С кем нормальные отношения невозможны
Увы, совпадение мировоззрения и базовых ценностей ещё не гарантирует счастливый союз. Не нужно сразу бежать в ЗАГС, лучше присмотритесь к потенциальному партнёру повнимательнее. Психолог Валерий Гут выделил несколько свойств личности человека, которые при всём желании не дадут построить с ним гармоничные отношения:
склонность к постоянной критике, выяснениям отношений — это часто прорывается наружу уже на первых свиданиях;
хвастливость, попытки показать свою якобы идеальность — возможно, перед вами токсичный нарцисс. Иногда нарциссизм бывает скрытым;
заниженная самооценка и множество комплексов — такие люди уже на первом свидании могут со смешком заявить, что они неудачники, хотя на самом деле у них есть несколько высших образований и хорошая работа. Такое поведение говорит о том, что человек склонен обесценивать и себя, и других людей;
частые и неадекватные перепады настроения — вот они весёлые и улыбаются, а вот внезапно обиделись на шутку и стали холодными и отстранёнными. Отношения с такими людьми всегда будут как на пороховой бочке;
параноидальность и мнительность — некоторые люди отовсюду ждут нападения, даже к самым добрым людям относятся с предубеждением.