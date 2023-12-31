Без Кирковрова, но с Шаманом. Чем порадует ТВ на Новый год

Первый канал заполнил предновогодний эфир и утро 1 января советскими фильмами. А вечером 1 января зрители впервые смогут посмотреть по ТВ фильм «Вызов», снятый в космосе.

Ведущей «Новогодней ночи на Первом» станут Лариса Гузеева, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и другие.

«Россия 1» 31 декабря тоже будет показывать советское кино. За пару часов до боя курантов зрителей начнут развлекать песнями 1980-х годов. Новогодний голубой огонёк на телеканале будут вести Николай Басков, Андрей Малахов, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.

Козырь предновогоднего вечера на НТВ — специальный выпуск шоу «Новогодняя маска». На сцену выйдут все маски 4-го сезона и ещё 8 новых масок. А вот один из ведущих Филипп Киркоров не выйдет — его из шоу вырезали после участия в «голой вечеринке». Зато в кадре остались Валерия и Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Алексей Воробьёв, Дима Билан и Сергей Лазарев.

ТНТ вечером 31 декабря покажет свою новинку — фильм «Иван Васильевич меняет всё». И тоже без Киркорова — его отменили в последний момент по вышеупомянутой причине.

Зато певца Шамана можно будет лицезреть и на Первом канале, и на «России 1», и на НТВ.

Некоторых звёзд нельзя будет увидеть не только по телевизору. Вечером 1 января на «Live Арена» пройдёт большое новогоднее шоу, и его организаторы тоже поменяли состав артистов. Вот кто выйдет на сцену вместо Филиппа Киркорова и Лолиты.