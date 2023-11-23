Жизнь
12:40, 23 ноября 2023
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«Без рук ужасно трудно». Костомаров впервые сыграл в теннис с протезом

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров после выписки из больницы и установки протезов ведёт довольно-таки активный образ жизни. Кадрами он делится с подписчиками: уже показывал, например, как тренируется в спортзале, плавает в бассейне, бегает и водит автомобиль. А теперь спортсмен опубликовал видео, на котором он играет в теннис.

«Без рук ужасно трудно». Костомаров впервые сыграл в теннис с протезом
© Телеграм-канал Роман Костомаров / kostomarovroman

На кадрах, появившихся в телеграм-канале Костомарова, видно, что начало игры не задалось — когда он отбивал мячик, ракетка улетала из руки. Но в итоге всё пошло как по маслу благодаря тому, что ракетку обвязали тканью вокруг протеза.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я ОЧЕНЬ», — написал спортсмен.

Подписчики порадовались за мужчину и выразили ему своё восхищение.

А в конце лета Костомаров впервые после болезни появился на льду. Он вышел во время выступления своей жены фигуристки Оксаны Домниной на гала-шоу «Письма любви» в Сочи.

Редакция
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