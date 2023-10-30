Без Запада, но с тыковками. В России предложили импортозаместить Хеллоуин

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что, хоть Хеллоуин и набил многим оскомину, взять и отменить его так просто не выйдет, потому что уже не одно поколение выросло на западном празднике. Поэтому он предложил его заменить на День жутких сказок и историй.

Таким образом, россияне будут так же праздновать страшный день в карнавальных костюмах, но уже без привязки к западной культуре. Он напомнил пример Переславля-Залесского, где местные жители украсили город тыквами и устроили выставку в честь Дня русского урожая.

Тыквой, кстати, можно не только интерьер украшать к празднику, но и употреблять её внутрь, потому что она очень полезная и осенью просто незаменима. Вместе с ней в холода советуют налегать на овощи, фрукты и ягоды, а какие именно — читайте в этом материале.