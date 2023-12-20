Билан купил квартиру с видом на Кремль. Дорого-богато

Как сообщил 5tv.ru, Билан обзавёлся новым жильём меньше месяца назад. Артист не скрывает восторга: в квартире высокие потолки и вид на Кремль. Правда, стены и потолок всё же требуют ремонта. Площадь апартаментов — 200 кв. м. По словам певца, главная ценность жилья — его история. Эту квартиру Иосиф Сталин подарил физику-ядерщику, она никогда не продавалась, объяснил Билан. «В общем, это исключительно old-timer, который прям даже ремонтировать не хочется. Потому что каждая паркетина, которая там находится, прям дышит историей», — рассказал он.

У Билана уже есть трёхкомнатная квартира в центре столицы за 90 млн рублей и загородный дом в Серебряном Бору за 330 млн. По оценкам СМИ, новая квартира обошлась Билану в 100 млн рублей. По словам риелтора Наталии Багмы, это элитный отреставрированный дом на Поварской улице с большими окнами и качественной элитной начинкой. Цена за квадратный метр держится на уровне 700 000−900 000 рублей.

Одну из версий, почему Билан до сих пор не женился, рассказали в этом материале.