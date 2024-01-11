Россиянам рассказали, чем опасна вода из родника, крана и бутылки

По её словам, родниковую воду нельзя априори считать полезной, так как на её качество влияет состав почвы, осадки либо их отсутствие и близость промышленных предприятий и ферм. Так что риск получить из источника воду с бактериями и вирусами всегда остаётся довольно высоким. Да и кишечную палочку никто не отменял.

Вода в бутылке тоже может нести в себе опасность, объяснила эксперт. Всё дело в качестве бутылки, в которой она хранится. Чем качество пластика ниже, тем больше риск, что его частицы будут попадать в жидкость. Доказано, что микропластик негативно сказывается на состоянии репродуктивной и эндокринной систем организма.

Воду из-под крана тоже нельзя назвать чистой. В ней могут быть бактерии, вирусы и даже паразиты, включая возбудителей холеры и дизентерии, утверждает Кулешова. Но паниковать не стоит, фильтры обычно помогают улучшить качество воды, отметила химик, которая эти фильтры и продвигает.

Простую воду в ежедневном рационе иногда можно заменять несладкими компотами, чаем или минералкой. Но последнюю, кстати, можно не всем. О том, кому нельзя минералку, рассказали тут.