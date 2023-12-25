Жизнь
14:00, 25 декабря 2023
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Биологи нашли новых необычных ежей. У них мягкая шёрстка

Американские учёные из Национального музея естественной истории Смитсоновского института исследовали 232 образца гимнуров (или крысиных ежей) и 85 образцов их тканей. Они нашли 5 новых видов, хотя ранее науке были известны всего два. Чтобы добыть столько материала для исследования, биологам пришлось прошерстить 14 музеев в США, Европе и Азии.

Биологи нашли новых необычных ежей. У них мягкая шёрстка
© Mark Bolnik/iNaturalist

Гимнуры — это такие ежи с мягкими иголками, которые больше похожи на шерсть. Живут они исключительно в Юго-Восточной Азии. Раньше учёные выделяли два вида таких ёжиков, но во время исследования образцов они обнаружили различные ДНК, которые не подходили под известные виды. Отличались у них и размеры и формы черепов, зубов и характеристики меха.

Некоторые образцы материала пролежали в коробках более 80 лет, но в итоге у учёных дошли до них руки. Оказалось, что новые виды Hylomys vorax и Hylomys macarong обитают в лесах Северной Суматры и Южного Вьетнама, а ещё три вида перекочевали из подвидов.

Эти ежики в основном спят и охотятся круглые сутки, а питаются всем, что подвернётся под лапу: насекомыми, беспозвоночными или фруктами. Спят они в дуплах деревьев, а во время охоты маскируются среди корней, камней и опавшей листвы.

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Автор:Ника Белова
Редакция
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