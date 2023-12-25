Биологи нашли новых необычных ежей. У них мягкая шёрстка

Гимнуры — это такие ежи с мягкими иголками, которые больше похожи на шерсть. Живут они исключительно в Юго-Восточной Азии. Раньше учёные выделяли два вида таких ёжиков, но во время исследования образцов они обнаружили различные ДНК, которые не подходили под известные виды. Отличались у них и размеры и формы черепов, зубов и характеристики меха.

Некоторые образцы материала пролежали в коробках более 80 лет, но в итоге у учёных дошли до них руки. Оказалось, что новые виды Hylomys vorax и Hylomys macarong обитают в лесах Северной Суматры и Южного Вьетнама, а ещё три вида перекочевали из подвидов.

Эти ежики в основном спят и охотятся круглые сутки, а питаются всем, что подвернётся под лапу: насекомыми, беспозвоночными или фруктами. Спят они в дуплах деревьев, а во время охоты маскируются среди корней, камней и опавшей листвы.

Ранее учёные развеяли популярную страшилку про синий свет от смартфонов, мол, он влияет на биоритмы организма и мешает заснуть. Оказалось, что на свет организму глубоко всё равно, куда важнее другое.