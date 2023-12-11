Бизнесвумен заявила о краже кольца за сотни тысяч евро в отеле. Угадайте, где его нашли

Из-за исчезновения бриллиантового кольца на уши подняли не только полицию, но и службу безопасности отеля. Они несколько дней пылись выяснить, куда подевалась драгоценность.

И вот спустя пару дней кольцо всё же нашлось. Оказалось, всё это время оно лежало в мешке для мусора в пылесосе.

Администрация Ritz сообщила радостную новость своей гостье, которая к тому времени уже улетела из Франции. В качестве компенсации ей предложили пожить 3 дня в отделе абсолютно бесплатно, когда она вернётся в Париж за кольцом. Бизнесвумен от такого щедрого подарка отказалась, сообщила газета Parisien.