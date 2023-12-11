Бизнесвумен заявила о краже кольца за сотни тысяч евро в отеле. Угадайте, где его нашли
Предпринимательница из Малайзии лишилась кольца за €750 000 в отеле Ritz в Париже. Женщина ушла из своего номера буквально на пару часов, чтобы прошвырнуться по местным бутикам. Вернувшись, она не обнаружила дорогущего украшения, которое оставила на столике. Бизнесвумен решила, что её ограбили, и пошла в полицию. Спустя пару дней кольцо нашлось, правда, вовсе не у бандитов.
Из-за исчезновения бриллиантового кольца на уши подняли не только полицию, но и службу безопасности отеля. Они несколько дней пылись выяснить, куда подевалась драгоценность.
И вот спустя пару дней кольцо всё же нашлось. Оказалось, всё это время оно лежало в мешке для мусора в пылесосе.
Администрация Ritz сообщила радостную новость своей гостье, которая к тому времени уже улетела из Франции. В качестве компенсации ей предложили пожить 3 дня в отделе абсолютно бесплатно, когда она вернётся в Париж за кольцом. Бизнесвумен от такого щедрого подарка отказалась, сообщила газета Parisien.