Блиновская всех запутала своими миллиардными долгами перед налоговой. Отдала или нет?

«Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50–55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось», — сказала Сальникова РИА «Новости», комментируя сведения об уплате долга в 1 402 202 042 рубля.

Юрист добавила, что у Блиновской просто нет таких денег. По её словам, «королева марафонов» не может даже посмотреть свои долги в личном кабинете, потому что ей запрещено пользоваться интернетом. На вопрос Shot о том, мог ли кто-то погасить задолженность за Блиновскую, Сальникова ответила, что вряд ли.

Ранее Shot сообщал, что ФНС пересчитала долги Блиновской, после чего сумма её долга значительно выросла. Если изначально её обвиняли в неуплате налогов почти на 920 млн и легализации 43 млн рублей, то теперь налоговики ждут от создательницы онлайн-тренингов более 1,4 млрд рублей.

В конце апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке уехать из России в Белоруссию. Её обвинили в неуплате налогов и арестовали её активы на 64 млн рублей. На допросе после задержания блогерша полностью признала вину. Сейчас она под домашним арестом.