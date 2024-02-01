Блиновская потерела аппетит в СИЗО. Чем грозит такое похудение

Что случилось

По данным Shot, Елена Блиновская находится на грани депрессии, а ещё пребывает в постоянном стрессе. Женщина почти не общается с сокамерницами (а их у неё сейчас аж 20 человек), мало ест и сильно исхудала.

В то же время через несколько дней её из карантинной камеры переведут к обычную, и там она сможет себе заказывать блюда из кулинарной лавки, гулять, ходить в библиотеку и парикмахерскую. А ещё там ей придётся убираться вместе с другими арестантками.

По словам председателя ОНК Москвы Георгия Волкова, данных о состоянии блогера у него нет, но её проведают в ближайшее время.

Блиновскую поместили в СИЗО 22 января из-за неоднократного нарушения домашнего ареста. В камере ей придётся провести как минимум три месяца.

Польза и вред голодания

Считается, что в краткосрочном голодании больше плюсов, чем минусов. Начнём с того, что человек может жить без еды 21 день, но в домашних условиях не стоит оставлять себя без пищи больше чем три дня. Дальнейшее голодание должно проходить уже только под руководством врачей.

Среди плюсов недолгого ограничения себя в еде: снижение инсулина (из-за нехватка пищи и энергии организм начинает использовать глюкозу в крови и печени); повышение иммунитета (голодание запускает регенерацию старых клеток); снижение веса; ускорение метаболизма (пищеварительная система отдыхает и разгоняет обмен веществ); замедление старения.

В то же время более длительное голодание такими преимуществами похвастаться не может. Среди возможных последствий — недоедание, атрофия мышц, ослабление иммунной функции, повреждение органов.

О том, работают ли разгрузочные дни, рассказали в этом материале.